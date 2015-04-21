​Обнародована статистика по рождению младенцев несовершеннолетними матерями в 2014 году

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Обнародовано количество младенцев, рожденных в 2014 году несовершеннолетними матерями. Как сообщила в заявлении Report старший консультант отдела информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова, в прошлом году это количество составило 3 098 детей: "Статистика по рождению детей девушками в возрасте 15-17 лет ведется министерством юстиции. Эта цифра показывает также наличие в Азербайджане фактов незарегистрированных браков. Из-за отсутствия официальной информации, по количеству рожденных детей можно предположить, что количество незарегистрированных браков составляет 3 000 - 3 500".

А.Вейсалова заявила, что в последние годы число вступивших в брак несовершеннолетних девушек сократилось.