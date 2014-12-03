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    Обнародована статистика лиц, получающих трудовую пенсию по инвалидности

    Пенсию по инвалидности в стране получают 363,6 тыс. человек

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "28,2% (363,6 тыс. человек) из 1 288 680 трудовых пенсионеров в Азербайджане получают пенсию по инвалидности".

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственного фонда социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ).

    По статистике на 1 октября этого года, из них 6,8% (24,9 тыс. человек) инвалиды I группы, 85,7% (311,4 тыс. человек) - II группы, 7,5% (27,3 тыс. человек) - III группы.

    Численность инвалидов I группы по зрению составляет 7 880 человек. 3,5% граждан, получающих трудовую пенсию по инвалидности, - инвалиды войны, 95,5% - лица с общей инвалидностью, а 1% - госслужащие.

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