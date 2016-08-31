Обнародована статистика лиц, получивших в прошлом году статус безработного

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В органах службы занятости Азербайджана в прошлом году статус безработного получили 28 877 человек.

Как сообщили Report из Госкомстата, 11 149 из них женщины, 17 728 - мужчины.

37,5% уволенных в результате притока кадров, составляют женщины, а 62,5% - мужчины.

В прошлом году статистика женщин, потерявших работу в результате структурных изменений, составила 44%, а женщин, лишившихся работы из-за перерыва стажа более одного года, - 55,9%.