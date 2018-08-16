Обнародована статистика браков и разводов в Азербайджане

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ За 6 месяцев 2018 года районными и городскими отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 27525 браков и 7219 разводов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, на каждые 1000 человек населения браки составляют 5,7, разводы – 1,5.

Кроме того, в Азербайджане сократилась смертность.

За 6 месяцев 2018 года в Республике зарегистрировано 29292 случаев смертей.

Показатель смертности по сравнению с прошлым годом снизился с 6,1 до 6 на каждые 1000 человек