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    Обнародована статистика браков и разводов в Азербайджане

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ За 6 месяцев 2018 года районными и городскими отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 27525 браков и 7219 разводов.

    Об этом Report сообщили в Госкомстате.

    Согласно данным, на каждые 1000 человек населения браки составляют 5,7, разводы – 1,5.

    Кроме того, в Азербайджане сократилась смертность.

    За 6 месяцев 2018 года в Республике зарегистрировано 29292 случаев смертей.

    Показатель смертности по сравнению с прошлым годом снизился с 6,1 до 6 на каждые 1000 человек

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