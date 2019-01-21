Обнародована статистика браков и разводов в Азербайджане за 11 месяцев прошлого года

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В течение января-ноября прошлого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 127 681 новорожденных, что составляет 14,2 на каждые 1 000 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Госкомстата.

53,4% новорожденных - мальчики, 46,6% - девочки, 2 462 - двойняшки, 108 - тройняшки.

В течение 11 месяцев 2018 года в стране отмечено 52 733 смертей, что составляет 5,8 на каждые 1 000 человек.

За январь-ноябрь 2018 года отделами регистрации зарегистрировано 56 888 браков и 13 655 разводов. На каждые 1 000 человек приходится 6,3 браков и 1,5 разводов.

В указанный период соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 3 103 приехавших в Азербайджан и 1 558 покинувших страну лиц. Положительное миграционное сальдо по стране составило 1 545 человек.