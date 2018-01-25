Обнародована причина омоложения болезней в Азербайджане

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "В Азербайджане болезни омолаживаются, потому что не предпринимаются профилактические меры. В советское время было обязательным прохождение дважды в год диспансеризации в поликлиниках. Это помогало вовремя обнаружить и вылечить болезнь".

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения законопроекта "О правах лиц с инвалидностью" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Натик Мамедов.

По его словам, сегодня среди инвалидов первое место занимают люди с инвалидностью из-за сердечно-сосудистых заболеваний: "Раньше онкологические болезни составляли 6-7%. Сейчас эта болезнь среди инвалидов выросла до 14%".

Замминистра отметил, что в стране на 11-12% выросло количество страдающих от психических заболеваний: "Количество инвалидов по зрению составляет 10-12%. Рост наблюдается и здесь. Инвалидность по зрению в основном последствия сахарного диабета и других болезней. Потому что вовремя не получают лечение".

Коснувшись прохождения инвалидами комиссии, замминистра сказал, что в данном вопросе нет жалоб на медико-социальные экспертные комиссии, но в связи с поликлиниками жалобы поступают.