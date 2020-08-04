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Report Georgia

Обнародована причина неполучения некоторыми лицами 190 манатов

Обнародована причина неполучения некоторыми лицами 190 манатов В связи с пандемией в апреле и мае 600 тыс.гражданам было выплачено единовременное пособие в размере 190 манатов.
Социальная защита
4 августа 2020 г. 18:10
Обнародована причина неполучения некоторыми лицами 190 манатов

В связи с пандемией в апреле и мае 600 тыс. гражданам было выплачено единовременное пособие в размере 190 манатов.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Он отметил, что в соответствии с законом "О занятости" единовременная выплата выдается лицам, зарегистрированным в качестве безработных: "С учетом эпидемиологической обстановки были введены ограничения в 16 городах и районах республики. Лицам, проживающим в этих районах и городах, и получающим 190 манатов, были вновь выплачены 190 манатов. Мы осуществили эту программу прозрачно. Собственники земельных участков и пайщики считаются занятыми. В настоящее время в центрах занятости насчитывается порядка 26 тысяч рабочих мест. Жалобы о неполучении 190 манатов рассматриваются в министерстве. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев дал соответствующее указание".

Замминистра отметил, что лицам, которые долгое время не приходили за своей банковской картой, не будет произведена повторная выплата: “Нуждающийся человек придет и заберет свою карточку. Мы так считаем”.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi şəxslərin 190 manatlıq ödənişi ala bilməmələrinin səbəbi açıqlandı

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