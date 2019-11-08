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Обнародована квота на иностранных работников в Азербайджане на 2020 год

Обнародована квота на иностранных работников в Азербайджане на 2020 го

"В связи с привлечением иностранных граждан для работы в Азербайджане на следующий год предусмотрена квота на 6 725 мест".

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, Кабинет министров должен утвердить квоту. 

А.Алиев напомнил, что при определении квоты устанавливается тесное сотрудничество с работодателями: "Здесь отбираются такие специальности, обеспечить рабочей силой которые бывает достаточно трудно. Стараемся привлечь высококвалифицированных специалистов. Что касается других областей, мы возмещаем спрос за счет возможностей местного рынка труда". 

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