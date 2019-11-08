Обнародована квота на иностранных работников в Азербайджане на 2020 год

"В связи с привлечением иностранных граждан для работы в Азербайджане на следующий год предусмотрена квота на 6 725 мест".
Как сообщает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.
По его словам, Кабинет министров должен утвердить квоту.
А.Алиев напомнил, что при определении квоты устанавливается тесное сотрудничество с работодателями: "Здесь отбираются такие специальности, обеспечить рабочей силой которые бывает достаточно трудно. Стараемся привлечь высококвалифицированных специалистов. Что касается других областей, мы возмещаем спрос за счет возможностей местного рынка труда".
Samirə AbdullayevaАвтор новости