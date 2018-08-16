Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Обнародована численность занятых и безработных в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, согласно данным на 1 августа этого года, в Азербайджане 5120,8 экономически активных людей, из которых 4869,2 составили занятое население.

На 1 августа 2018 года число лиц, получивших статус безработных со стороны органов занятости страны, составило 36,1 тыс. человек, из них 37,1% составили женщины. Средняя сумма пособия по безработице и страховки от безработицы составила 273,9 манатов.