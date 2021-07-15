Обнародована численность занятого населения Азербайджана

По предварительным данным на 1 июля этого года, численность экономически активного населения Азербайджана составила 5279,9 тыс. человек, из них занятое население - 4929,7 тыс. человек.

По предварительным данным на 1 июля этого года, численность экономически активного населения Азербайджана составила 5279,9 тыс. человек, из них занятое население - 4929,7 тыс. человек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет статистики.

По состоянию на 1 июня текущего года, численность наемных работников составила 1677,6 тыс. человек, в том числе в государственном секторе экономики – 911,6 тыс. человек, в негосударственном - 766 тыс. человек. В нефтегазовом секторе экономики занято 32,1 тыс. человек, в ненефтяном секторе – 1645,5 тыс. человек.