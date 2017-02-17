Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована численность населения в Азербайджане.

Как сообщили Report из Госкомстата, в прошлом году численность населения страны возросла на 104,4 тыс. человек (1,1%) и на 1 января 2017 года достигла 9810,0 тыс. человек.

53% населения составляют городские, 47% - сельские жители. На долю мужчин приходится 49,9%, а женщин - 50,1%. По статистическим данным на 1 января 2017 года, 4,6% населения страны проживает в Нахчыванской Автономной Республике, 22,9% - в Баку, 20,2% - в аранском, 12,9% - гянджа-газахском, 9,3 % - лянкяранском, 30,1% - прочих экономических районах.

Плотность населения на каждый квадратный километр по стране составила 113 человек. В Нахчыванской АР данный показатель составил 82 человека, в городе Баку - 1 049, Абшеронском и Лянкяранском экономических районах – 151 (каждый), Гянджа-гахазском экономическом районе – 103 человека.