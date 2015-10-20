Обнародована численность населения Нахчывана

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Численность населения Нахчывана возросла.

Как сообщает Report, информацию распространил Госкомстат Автономной Республики.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность населения Нахчыванской АР возросла на 4 134 человека.

По информации, на 1 сентября 2015 года численность населения Автономной Республики достигла 442 722 человек.

Отметим, что в 2014 году численность населения АР составляла 435 367 человек.

Количество новорожденных составило 9763, умерших - 2001 человек. Естественный прирост населения достиг 7762 человек.

В прошлом году в АР родились 3536 мальчиков и 3087 девочек. Естественный прирост среди мужчин составил 2592, среди женщин - 2173 человека. Так, количество новорожденных мальчиков в АР на 419 человек превысило количество новорожденных девочек.