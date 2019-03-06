Обнародована численность населения Баку

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Баку.

Как сообщили Report в Госкомстате, в течение прошлого года численность населения возросла на 14 940 человек или 0,7%.

Таким образом, на 1 января 2019 года численность населения города достигла 2 277 500 человек.

49,7% населения составляют мужчины, 50,3% - женщины. На каждый квадратный километр приходится 1 064 человека.

Основные показатели естественного движения населения