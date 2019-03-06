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Обнародована численность населения Баку

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Баку. 

Как сообщили Report в Госкомстате, в течение прошлого года численность населения возросла на 14 940 человек или 0,7%.

Таким образом, на 1 января 2019 года численность населения города достигла 2 277 500 человек.

49,7% населения составляют мужчины, 50,3% - женщины. На каждый квадратный километр приходится 1 064 человека.

Основные показатели естественного движения населения

Числона каждые 1 000 человек населения*)
20182017прирост (+),
сокращение (-)		201820172018 год по сравнению с 2017 годом, в %
Естественный прирост1660517435-8307,37,893,6
Новорожденные2972230373-65113,113,597,0
Умершие13117129381795,85,7101,8
Браки1505615426-3706,66,897,1
Разводы47724906-1342,12,295,5
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