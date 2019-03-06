Обнародована численность населения Баку

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Баку.
Как сообщили Report в Госкомстате, в течение прошлого года численность населения возросла на 14 940 человек или 0,7%.
Таким образом, на 1 января 2019 года численность населения города достигла 2 277 500 человек.
49,7% населения составляют мужчины, 50,3% - женщины. На каждый квадратный километр приходится 1 064 человека.
Основные показатели естественного движения населения
|Число
|на каждые 1 000 человек населения*)
|2018
|2017
|прирост (+),
сокращение (-)
|2018
|2017
|2018 год по сравнению с 2017 годом, в %
|Естественный прирост
|16605
|17435
|-830
|7,3
|7,8
|93,6
|Новорожденные
|29722
|30373
|-651
|13,1
|13,5
|97,0
|Умершие
|13117
|12938
|179
|5,8
|5,7
|101,8
|Браки
|15056
|15426
|-370
|6,6
|6,8
|97,1
|Разводы
|4772
|4906
|-134
|2,1
|2,2
|95,5
Səid QəribАвтор новости