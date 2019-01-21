Обнародована численность населения Азербайджана

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.
Как сообщили Report в Госкомстате, с начала прошлого года численность населения страны увеличилась на 76 493 человека и на 1 декабря 2018 года составила 9 974 578 человек.
На каждый квадратный километр приходится 115 человек.
52,9% от общего числа населения составляет городское, 47,1% - сельское население, 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.
Samirə AbdullayevaАвтор новости