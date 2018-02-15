Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована численность населения Азербайджана.

Как сообщили Report из Госкомстата, в прошлом году численность населения страны возросла на 88104 человек (0,9%) и на 1 января 2018 года достигла 9898085 человек.

52,9% населения составляют городские, 47,1% - сельские жители. На долю мужчин приходится 49,9%, а женщин - 50,1%. По статистическим данным на 1 января 2018 года, 4,6% населения страны проживает в Нахчыванской Автономной Республике, 22,8% - в Баку, 20,3% - в Аранском, 12,9% - Гянджа-Газахском, 9,4 % - Лянкяранском, 30% - прочих экономических районах.

Плотность населения на каждый квадратный километр по стране составила 114 человек. В городе Баку данный показатель составил 1057 человек, в Лянкяранском экономическом районе – 153, в Абшеронском экономическом районе – 152 человека, что выше общего показателя по стране.