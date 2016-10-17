Обнародована численность населения Азербайджана

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано демографическое состояние населения Азербайджана.

Как сообщили Report из Госкомстата, с начала года численность населения в стране возросла на 70,1 тыс. человек или 0,7% и на 1 сентября этого года составила 9775,7 тыс. человек.

Плотность населения составляет 113 человек на квадратный километр.

53,1% населения страны - городское население, 46,9% - сельское, 49,8% - мужчины, 50,2% - женщины. На каждые 1000 мужчин приходится 1007 женщин.