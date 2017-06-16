Обнародована численность населения Азербайджана

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Численность населения Азербайджана с начала года возросла на 26714 человек или 0,3 процента и на 1 мая составила 9 млн. 836 тыс. 695 человек.

Как сообщили Report из Государственного комитета по статистике, 53,0 процентов от общего числа населения - это городские жители, 47,0 процентов, - сельские жители, 49,9 процентов - мужчины, 50,1 процента - составляют женщины.

Плотность населения составила 114 человек на один квадратный километр.

По имеющимся данным, в настоящее время на 1000 мужчин приходится 1006 женщин.