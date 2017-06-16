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    Обнародована численность населения Азербайджана

    53,0 процентов от общего числа населения - городские жители, 47,0 процентов - сельские жители

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Численность населения Азербайджана с начала года возросла на 26714 человек или 0,3 процента и на 1 мая составила 9 млн. 836 тыс. 695 человек.

    Как сообщили Report из Государственного комитета по статистике, 53,0 процентов от общего числа населения  - это городские жители, 47,0 процентов, - сельские жители, 49,9 процентов - мужчины, 50,1 процента - составляют женщины.

    Плотность населения составила 114 человек на один квадратный километр.

    По имеющимся данным, в настоящее время на 1000 мужчин приходится 1006 женщин.

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