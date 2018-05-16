Обнародована численность населения Азербайджана

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, с начала года население страны возросло на 18260 человек и по состоянию на 1 апреля 2018 года составило 9916345 человек. На каждый квадратный километр приходится 115 человек.

52,9% от общего числа населения приходится на долю городских жителей, 47,1% - сельских жителей, 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В январе-марте текущего года районными (городскими) отделениями регистрации министерства юстиции в стране зарегистрировано 32954 новорожденных, что составляет 13,6 на каждые 1000 человек населения. Среди новорожденных 610 близнецов и 30 тройняшек.

Среди новорожденных удельный вес девочек составил 47,1%, на каждые 100 девочек приходится 114 мальчиков (биологическая норма 105-107). Нарушение полового соотношения новорожденных сказалось и на общем половом соотношении населения - на каждые 1000 мужчин приходится 1005 женщин.

В первом квартале этого года в стране зафиксировано 15403 факта смерти, показатель смертности по сравнению с прошлым годом снизился с 6,6 до 6,4 на каждые 1000 человек.

За три месяца года районными (городскими) отделениями регистрации в стране зарегистрировано 12932 брака и 3556 разводов. На каждые 1 000 человек пришлось 5,4 браков и 1,5 разводов.

За январь-март текущего года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 1010 прибывших в Азербайджан для постоянного проживания и 301 покинувших страну. Положительное миграционное сальдо составило 709 человек.