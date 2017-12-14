Обнародована численность населения Азербайджана

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, численность населения страны с начала года выросла на 73 360 человек или 0,7%, составив на 1 ноября 9 883 341 человек.

53,0% от общего числа населения составляет городское, 47,0% - сельское население, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины.

Плотность населения на каждый квадратный километр составила 114 человек. На данный момент на каждые 1000 мужчин приходится 1006 женщин.