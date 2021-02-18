Обнародован уровень занятости населения в Азербайджане

Экономически активное население Азербайджана составляло 5 253,4 тыс. человек

Согласно предварительным данным, по состоянию на 1 февраля 2021 года экономически активное население Азербайджана составляло 5 253,4 тыс. человек, из них 4 877,3 тыс. - занятое население.

Как передает Report, информацию об этом распространил Госкомстат.

По состоянию на 1 января текущего года работники по найму составили 1 691,8 тыс. человек, в том числе госсекторе экономики – 910,8 тыс. человек, в негосударственном секторе – 781,0 тыс. человек. В нефтегазовом секторе экономики показатель составил 33,8 тыс. человек, ненефтегазовом – 1 658,0 тыс. человек.

На предприятиях и в учреждениях 24,3% наемных работников были заняты в производственной сфере.

В сфере услуг 19,6% были заняты в сфере образования, 18,5% - торговли, ремонте транспортных средств, 8,3% - в сфере здравоохранительных и соцуслуг населению и др.