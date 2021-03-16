Обнародован уровень занятости и безработицы в Азербайджане

Численность экономически активного населения составила 5259,2 тыс. человек

По предварительным данным на 1 марта этого года, численность экономически активного населения Азербайджана составила 5259,2 тыс. человек, из них занятое население - 4888,7 тыс. человек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет статистики.

По состоянию на 1 февраля текущего года численность наемных работников составила 1684,4 тыс. человек, в том числе в государственном секторе экономики - 915,3 тыс. человек, в негосударственном - 769,1 тыс. человек. В нефтегазовом секторе экономики занято 33,6 тыс. человек, в ненефтяном секторе - 1650,8 тыс. человек.