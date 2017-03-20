Обнародован рейтинг самых счастливых стран мира

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Опубликован Мировой доклад счастья-2017, подготовленный по заказу ООН организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития) и приуроченный к отмечаемому 20 марта Международному дню счастья.

Как сообщает Report, согласно докладу Норвегия признана страной с самым счастливым населением в мире.

На втором месте - Дания, далее идут Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

Азербайджан занял 85-ое место в рейтинге. Его соседи по региону - Армения- 121-ое, Грузия - 125-ое.

США- на 14-ом месте, Россия - на 49-ом.

Замыкают рейтинг из 155 стран Танзания, Бурунди и Центральноафриканская Республика.