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    Обнародован рейтинг самых счастливых стран мира

    Азербайджан занял 85-ое место в рейтинге из 155 стран

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Опубликован Мировой доклад счастья-2017, подготовленный по заказу ООН организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития) и приуроченный к отмечаемому 20 марта Международному дню счастья.

    Как сообщает Report, согласно докладу Норвегия признана страной с самым счастливым населением в мире. 

    На втором месте  - Дания, далее идут Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. 

    Азербайджан занял 85-ое место в рейтинге. Его соседи по региону - Армения- 121-ое, Грузия - 125-ое.

    США- на 14-ом месте, Россия - на 49-ом.

    Замыкают рейтинг из 155 стран  Танзания, Бурунди и  Центральноафриканская Республика.

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