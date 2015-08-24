Обнародован прогноз о численности населения Азербайджана в 2050 году

Согласно докладу, население Армении сократится на 500 тысяч человек и составит 2 млн. 500 тыс. человек

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Население Азербайджана к 2050 году увеличится до 12 млн. 100 тыс. человек. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе по результатам исследования в 200 странах, проведенного организацией "Population Reference Bureau", расположенной в Вашингтоне.

Авторы доклада представили Азербайджан, Армению и Грузию как страны, расположенные на азиатском континенте. По количеству населения Азербайджан в настоящее время находится на 91-м месте среди стран мира, и на 27-м месте - в Азии. По прогнозам, в 2050 году Азербайджан в списке мировых стран будет числиться на 92-м месте, а в региональном рейтинге - на 30-м месте. Согласно докладу, средняя продолжительность жизни мужчин в Азербайджане составляет 72 года, а женщин - 77 лет.

По данным доклада, в настоящее время население Армении составляет 3 млн. человек, она занимает 138-е место среди мировых стран и 43-е место - по странам Азии. Согласно информации, через 35 лет население Армении сократится на 500 тыс. человек и составит 2 млн. 500 тыс. человек, в результате чего она займет 147-е место в рейтинге мировых стран и 45-е место в регионе. Средняя продолжительность жизни мужчин в Армении составляет 72 года, а женщин - 78 лет.

Грузия, население которой в настоящее время составляет 3 млн. 8 тыс. человек, занимает 132-е место в мировом рейтинге и 41-е место по Азии. Согласно докладу, к 2050 году, в отличие от Армении, население Грузии увеличится до 4 млн. 7 тыс. человек. Но несмотря на это, ее позиция в мировом и региональном рейтинге не изменится.