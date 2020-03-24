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Обнародован перечень соцуслуг для лиц старше 65 лет в Азербайджане

Обнародован перечень соцуслуг для лиц старше 65 лет в Азербайджане

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Социальные работники будут обеспечены всеми необходимыми защитными средствами

Обнародованы детали предоставления услуг в Азербайджане лицам старше 65 лет, проживающим в одиночестве.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, в период карантинного режима социальные работники системы социальных услуг министерства окажут поддержку одиноким людям в возрасте 65 лет и выше, чтобы им не пришлось выходить из дома.

Одинокие люди старше 65 лет смогут воспользоваться услугами персонала социальной помощи в работах по домашнему хозяйству, приобретении товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, оплате коммунальных услуг и др.

Для получения социальной помощи лицам данной категории следует обратиться в "кол-центр - 142" Министерства труда и социальной защиты населения и встать на учет. 

Местные органы исполнительной власти также предоставят список лиц, возраст которых составляет 65 лет и выше.

Социальные работники будут обеспечены всеми необходимыми защитными средствами.

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