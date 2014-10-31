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    Обнародован график приема граждан руководителями комитетов Милли Меджлиса

    Приглашенные на прием в ММ граждане должны представить удостоверения личности

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Аппарате Милли Меджлиса (ММ) обнародован график приема граждан на ноябрь 2014 г. Как сообщает Report, прием граждан будет проводится в рабочем отделе Аппарата ММ по приему и обращению граждан.

    Записаться на прием можно как в ММ, так и на его официальном сайте.

    Приглашенные на прием в ММ граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

    АСКЕРОВ Зияфет Аббас оглу
    Первый заместитель председателя Милли Меджлиса - Председатель постоянного комитета по вопросам безопасности и обороны     		11
    МУРАДОВА Бахар Аваз гызы
    Заместитель председателя Милли Меджлиса     		14
    АЛЕСКЕРОВ Валех Фейруз оглу
    Заместитель председателя Милли Меджлиса - Председатель постоянного комитета по вопросам природных ресурсов, энергетики и экологии     		5
    ГУСЕЙНОВ Али Мухаммед оглу
    Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству     		26
    САМЕДЗАДЕ Зияд Алиаббас оглу
    Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по экономической политике     		24
    ИБРАГИМОВ Эльдар Рза оглу
    Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по аграрной политике    		 4
    РАДЖАБЛИ Хады Муса оглу
    Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по социальной политике    		 13
    РАГИМЗАДЕ Ариф Гафар оглу
    Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по региональной политике    		 21
    ГАДЖИЕВ Шамсаддин Гуммет оглу
    Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по науке и образованию    		 12
    ДЖАФАРОВ Низами Гулу оглу
    Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по культуре    		 7
    АСЛАНОВА Рабият Нуруллах гызы
    Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по правам человека     		27
    СЕИДОВ Самед Исмаил оглу
    Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям     		12
    НОВРУЗОВ Сиявуш Дуньямалы оглу
    Председатель постоянного дисциплинарного комитета Милли Меджлиса    		 11
    МИРЗОЕВ Сафа Аббас оглу
    Глава Аппарата Милли Меджлиса      		3
    ГАДЖИЕВ Фирудин Сулейман оглу
    Глава управления делами Милли Меджлиса     		 4
    ГУСЕЙНОВ Латиф Гусейн оглу
    Заведующий отделом государственного строительства Аппарата Милли Меджлиса    		 17
    ГАДЖИЕВ Рауф Шаиг оглу
    Заведующий отделом экономического законодательства Аппарата Милли Меджлиса    		 18
    САФАРОВ Низами Абдулла оглу
    Заведующий отделом административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса    		 19
    АБАСОВА Аделя Зият гызы
    Заведующая отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса     		25
    ФАРЗАЛИЕВ Ильгар Ислам оглу
    Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Аппарата Милли Меджлиса    		 28
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