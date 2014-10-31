Обнародован график приема граждан руководителями комитетов Милли Меджлиса

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Аппарате Милли Меджлиса (ММ) обнародован график приема граждан на ноябрь 2014 г. Как сообщает Report, прием граждан будет проводится в рабочем отделе Аппарата ММ по приему и обращению граждан.
Записаться на прием можно как в ММ, так и на его официальном сайте.
Приглашенные на прием в ММ граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
|
АСКЕРОВ Зияфет Аббас оглу
Первый заместитель председателя Милли Меджлиса - Председатель постоянного комитета по вопросам безопасности и обороны
|11
|
МУРАДОВА Бахар Аваз гызы
Заместитель председателя Милли Меджлиса
|14
|
АЛЕСКЕРОВ Валех Фейруз оглу
Заместитель председателя Милли Меджлиса - Председатель постоянного комитета по вопросам природных ресурсов, энергетики и экологии
|5
|
ГУСЕЙНОВ Али Мухаммед оглу
Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству
|26
|
САМЕДЗАДЕ Зияд Алиаббас оглу
Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по экономической политике
|24
|
ИБРАГИМОВ Эльдар Рза оглу
Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по аграрной политике
|4
|
РАДЖАБЛИ Хады Муса оглу
Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по социальной политике
|13
|
РАГИМЗАДЕ Ариф Гафар оглу
Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по региональной политике
|21
|
ГАДЖИЕВ Шамсаддин Гуммет оглу
Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по науке и образованию
|12
|
ДЖАФАРОВ Низами Гулу оглу
Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по культуре
|7
|
АСЛАНОВА Рабият Нуруллах гызы
Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по правам человека
|27
|
СЕИДОВ Самед Исмаил оглу
Председатель постоянного комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям
|12
|
НОВРУЗОВ Сиявуш Дуньямалы оглу
Председатель постоянного дисциплинарного комитета Милли Меджлиса
|11
|
МИРЗОЕВ Сафа Аббас оглу
Глава Аппарата Милли Меджлиса
|3
|
ГАДЖИЕВ Фирудин Сулейман оглу
Глава управления делами Милли Меджлиса
|4
|
ГУСЕЙНОВ Латиф Гусейн оглу
Заведующий отделом государственного строительства Аппарата Милли Меджлиса
|17
|
ГАДЖИЕВ Рауф Шаиг оглу
Заведующий отделом экономического законодательства Аппарата Милли Меджлиса
|18
|
САФАРОВ Низами Абдулла оглу
Заведующий отделом административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса
|19
|
АБАСОВА Аделя Зият гызы
Заведующая отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса
|25
|
ФАРЗАЛИЕВ Ильгар Ислам оглу
Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Аппарата Милли Меджлиса
|28
News DepartmentАвтор новости
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