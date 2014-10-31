Обнародован график приема граждан руководителями комитетов Милли Меджлиса

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Аппарате Милли Меджлиса (ММ) обнародован график приема граждан на ноябрь 2014 г. Как сообщает Report, прием граждан будет проводится в рабочем отделе Аппарата ММ по приему и обращению граждан.

Записаться на прием можно как в ММ, так и на его официальном сайте.

Приглашенные на прием в ММ граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.