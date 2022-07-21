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Обеспеченные протезами ветераны Отечественной войны сыграли в футбол

Обеспеченные протезами ветераны Отечественной войны сыграли в футбол Прошло футбольное соревнование среди ветеранов (гази), получивших ранения в Отечественной войне, которых Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило высокотехнологичными протезами.
Социальная защита
21 июля 2022 г. 12:42
Обеспеченные протезами ветераны Отечественной войны сыграли в футбол

Прошло футбольное соревнование среди ветеранов (гази), получивших ранения в Отечественной войне, которых Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило высокотехнологичными протезами.

Как сообщает Report, в числе зрителей были министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, депутаты и др.

Из 14 участников игры 10 - ветераны войны, обеспеченные высокотехнологичными протезами, остальные - сотрудники министерства.

В соревновании, насыщенном интересными игровыми эпизодами, встретились команды, условно названные "Волки" и "Львы". Игра, запомнившаяся упорной борьбой гази, завершилась победой "Волков" со счетом 7:3. В завершение участникам были вручены благодарственные письма и медали.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева 324 ветерана войны, включая 200 военнослужащих Отечественной войны, были обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения. Высокотехнологичные протезы типа Genium отличаются активностью и функциональностью.

Наши военнослужащие, потерявшие конечности в Отечественной войне, получают возможность вернуться к активной жизни и даже участвовать в спортивных соревнованиях благодаря протезам последнего поколения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоProtezlə təmin edilən qazilər futbol oynayıb

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