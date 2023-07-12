Объектам общепита будут присваиваться звезды

Объекты общепита будут классифицироваться по пятизвездочной системе по примеру отелей.

Объекты общепита будут классифицироваться по пятизвездочной системе по примеру отелей.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли заявил на пресс-конференции, посвященной мерам, принятым в связи с исполнением закона ”О безопасности продовольствия" по итогам шести месяцев этого года.

Г.Тахмазли отметил, что этот процесс будет осуществляться Институтом продбезопасности Азербайджана по добровольному желанию предпринимателей.

Председатель АПБА отметил, что в связи с этим подготовлены и утверждены инструкции в соответствии с международной практикой.