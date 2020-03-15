​Объявлены нерабочие дни центров DOST

В центрах DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения прием граждан будет ограничен с 15 марта по 20-е марта с применением особого режима работы.

Как сообщили Report из Министерстве труда и социальной защиты населения, большинство услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения переведено в электронный формат.

В настоящее время гражданам предоставляются электронные услуги посредством таких подсистем как «Уведомление о трудовом договоре», «Адресная помощь», «Инвалидность», «Страхование», «Пенсия», «Занятость» «Е-справка».

В том числе для информирования населения действует Call-центр – 142.