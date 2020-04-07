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Объявлены дни подачи электронных заявлений для регистрации безработных граждан

Объявлены дни подачи заявлений на регистрацию безработных

© Report

С учетом большого количества обращений в связи с регистрацией безработных для рассмотрения права на получение единовременной выплаты Министерство труда и социальной защиты населения обнародовало график обращений в электронном порядке по городам и районам страны.

Как сообщили Report в министерстве, безработные жители районов и городов страны для электронной регистрации могут обратиться на сайт министерства www.e-sosial.az согласно приведенному графику. http://sosial.gov.az/post/3320

Было отмечено, что ограничения будут ликдированы с 12 апреля.

Претендующие на статус безработного граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обратиться по телефону в районный (городской) Центр занятости в любой день в период особого карантинного режима. Телефонные номера районных (городских) Центров занятости можно узнать по этой ссылке.

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