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    Объявлена численность населения Азербайджана

    49,9% населения страны составляют мужчины, 50,1% - женщины

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Объявлена демографическая ситуация в Азербайджане.

    Как сообщили Report в Госкомстате, с начала прошлого года численность населения возросла на 80 731 (0,8%) человек и на 1 декабря 2017 года составила 9 890 712 человек.

    53,0% составляет городское, 47,0% - сельское население, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины.

    Плотность населения на 1 кв км составляет 114 человек. На данный момент на каждые 1000 мужчин приходится 1006 женщин. 

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