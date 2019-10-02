О выборе приоритетов в демографическом вопросе - АНАЛИТИКА

В центре общественного внимания вновь оказался вопрос об изменении правил выдачи детских пособий в Азербайджане.

Разбирая данную тему, давайте начнем с того, что во многих странах предоставление пособий для детей выделяется с целью роста рождаемости и тем самым решения демографического кризиса. Переживает ли Азербайджан демографический кризис?

Итак, рождаемость можно охарактеризовать абсолютным числом рождений за год, общим коэффициентом рождаемости, представляющим число рождений в расчете на 1000 человек населения и суммарным коэффициентом рождаемости. Нормой считается коэффициент рождаемости 1.1-1.3 единиц. По статистическим данным, в Азербайджане этот показатель находится в пределах нормы и равен 1.1 единицам, т.е., нас становится каждый год на 10% больше.

Опираясь на данные Стратегии занятости на 2019-2030гг., утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по данным на 1 января 2018 года, население Азербайджана составило 9,898 млн человек, в апреле же 2019 года, на свет появился 10-ти миллионный гражданин.

По последним данным Государственного комитета статистики, с начала года население страны возросло на 46 417 человек или на 0,5% и по состоянию на 1 августа 2019 года и достигло 10 027 874 человек.

А что об этом говорят иностранные специалисты? Согласно прогнозам Фонда народонаселения Организации Объединенных наций (ООН), в Азербайджане наблюдается устойчивый рост населения, которое к 2030 году достигнет отметки в 10,7 млн человек.

Если у нас все в порядке с демографией в стране, то зачем тогда поощрять его рост? Явно это не приоритет. А вот настоящим приоритетом является социальная политика государства, направленная на улучшение положения уже родившихся детей.

Посмотрим, какие социальные программы предлагает государство своим гражданам.

В целях улучшения благосостояния и усиления социальной защиты населения, в стране выделяется и периодически увеличиваются: единовременное пособие за рождение ребенка; ежемесячное пособие детям с ограниченными возможностями здоровья; пособия семьям шехидов и детям инвалидов войны; многодетным семьям, в которых более 5 детей; детям военнослужащих срочной военной службы; пособие опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения; ежемесячное пособие детям до 1 года из малообеспеченных семей.

Исхоья из всего вышесказанного, можно сделать выводы, что на сегодняшний день, стимулировать рождаемость в Азербайджане не нужно, целесообразнее направить эти средства на развитие человеческого капитала - создать всем детям на начальном этапе их жизни равные условия для охраны здоровья, получения качественного образования и т.д., помочь получить профессию, в которой нуждается рынок труда.

Здоровье населения, качество жизни граждан – это важнейший приоритет.