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    Новый председатель ASAN Xidmət: Мы продолжим нашу деятельность - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ

    По поручению президента Ильхама Алиева, центры ASAN Xidmət должны охватить всю страну© Report / Elchin Murad

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Мы продолжим нашу деятельность".

    Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) Ульви Мехтиев. 

    Он напомнил, что до назначения председателем Госагентства работал в структуре заместителем председателя: "У "ASAN Xidmət" есть установленные господином президентом Ильхамом Алиевым принципы: прозрачность, оперативность, ответственность, вежливое обращение. Соблюдая эти принципы, мы продолжим деятельность "ASAN Xidmət".

    У.Мехтиев отметил, что на данный момент на территории страны действуют 13 центров "ASAN Xidmət", 8 из которых в регионах, а 5 - в Баку: "По поручению президента Ильхама Алиева, центры "ASAN Xidmət" должны охватить всю страну".

    Отметим, что свое первое интервью в качестве председателя Госагентства Ульви Мехтиев дал информагентству Report.

    Полная версия интервью будет опубликована 3 мая.

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