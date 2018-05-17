Новый глава ГМС не исключил отстранения от работы ряда лиц

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Кадровые преобразования являются частью нашего внутреннего управления".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.
Он отметил, что кадровые преобразования - это постоянно проводящийся процесс:
"Мы будем работать с теми, кто в силах исполнять поручения, данные президентом. Условия не исключают отстранения от работы определенных лиц.
Наш подход заключается в том, чтобы повысить знания и навыки сотрудников. В связи с этим мы уже осуществили соответствующие перестановки. Усиливаем определенный потенциал обучения".
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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