 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Новый глава ГМС не исключил отстранения от работы ряда лиц

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Кадровые преобразования являются частью нашего внутреннего управления".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

    Он отметил, что кадровые преобразования - это постоянно проводящийся процесс:

    "Мы будем работать с теми, кто в силах исполнять поручения, данные президентом. Условия не исключают отстранения от работы определенных лиц.

    Наш подход заключается в том, чтобы повысить знания и навыки сотрудников. В связи с этим мы уже осуществили соответствующие перестановки. Усиливаем определенный потенциал обучения".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi