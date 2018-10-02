Новое назначение в Минтруда и соцзащиты населения

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения произведено новое назначение.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, приказом министра труда и социальной защиты населения, Мамедова Нигяр Фикрет гызы назначена на должность заведующей протокольным сектором.

Н.Мамедова получила высшее образование - бакалавриат и магистратура факультета международного права и международных отношений Бакинского государственного университета. Начала трудовую деятельность в 2001 году в министерстве налогов Азербайджанской Республики. Работала на различных позициях в Управлении международных налоговых отношений, в 2003-2014 годы работала начальником протокольного отдела министерства налогов, повысилась до звания советника налоговой службы.

Была организатором заседаний Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ, заседаний Внутриевропейской организации налоговых администраций (İOTA), других мероприятий международного уровня, а также мероприятий межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Литвы, читала лекции в учебном центре министерства налогов.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 11 февраля 2010 года под номером 738 награждена медалью "10-летие (2000-2010) Министерства налогов Азербайджанской Республики".

Замужем, двое детей.