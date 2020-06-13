​Новое назначение в ГФСЗ

Произведено новое назначение на место уволенного с должности руководителя Кяпазского районного отделения Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Ульфата Ахмедова.

Как передает западное бюро Report, на эту должность был назначен бывший глава Гейгельского регионального отделения Государственного фонда социальной защиты Аязи Пашаев.

Отметим, что в результате оперативной деятельности Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики были задержаны заместитель начальника Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Кяпазского района Баялы Халилов, и еще один сотрудник Эльчин Алекперов.