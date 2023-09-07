О нас

Новая версия платформы My.gov.az будет запущена до конца года

Новая версия платформы My.gov.az будет запущена до конца года Ожидается, что новая версия платформы My.gov.az будет введена в эксплуатацию до конца года
Социальная защита
7 сентября 2023 г. 12:30
Новая версия платформы My.gov.az будет запущена до конца года

Ожидается, что новая версия платформы My.gov.az будет введена в эксплуатацию до конца года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов в ходе своего выступления на международной конференции “DOST 2023: Единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг”.

По словам Мамедова, работа над новой версией данной платформы близка к завершению.

7 сентября в Баку стартовала международная конференция "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг". Мероприятие проводится по инициативе Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 5-летия со дня создания Агентства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "My.gov.az" platformasının yeni versiyası ilin sonuna kimi istifadəyə veriləcək

Самое важное

Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
ФотоВ Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
7 сентября 2023 г. 10:47
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
7 сентября 2023 г. 10:01
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
7 сентября 2023 г. 09:10
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
6 сентября 2023 г. 20:33
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
6 сентября 2023 г. 19:30
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
6 сентября 2023 г. 15:34
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
6 сентября 2023 г. 13:07
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
6 сентября 2023 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi