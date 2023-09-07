Новая версия платформы My.gov.az будет запущена до конца года

Ожидается, что новая версия платформы My.gov.az будет введена в эксплуатацию до конца года

Ожидается, что новая версия платформы My.gov.az будет введена в эксплуатацию до конца года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов в ходе своего выступления на международной конференции “DOST 2023: Единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг”.

По словам Мамедова, работа над новой версией данной платформы близка к завершению.

7 сентября в Баку стартовала международная конференция "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг". Мероприятие проводится по инициативе Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 5-летия со дня создания Агентства.