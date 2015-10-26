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    ​Некоторые аттракционы в Приморском национальном парке закроются на ремонт

    В связи с зимним сезоном на территории бульвара проводятся соответсвующие работы

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Работа некоторых мало востребованных в зимние месяцы аттракционов в Приморском национальном парке будет приостановлена в связи с их закрытием на ремонт. 

    Об этом Report сообщил замначальника Управления Приморского бульвара при Кабинете министров Назим Меджидов.

    По его словам, в связи с зимним сезоном также проводятся работы по укрытию неустойчивых к холоду деревьев, ремонту снегоочистительного оборудования: "Некоторые невостребованные в зимние месяцы аттракционы будут закрыты на ремонт". 

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