​Некоторые аттракционы в Приморском национальном парке закроются на ремонт

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Работа некоторых мало востребованных в зимние месяцы аттракционов в Приморском национальном парке будет приостановлена в связи с их закрытием на ремонт.

Об этом Report сообщил замначальника Управления Приморского бульвара при Кабинете министров Назим Меджидов.

По его словам, в связи с зимним сезоном также проводятся работы по укрытию неустойчивых к холоду деревьев, ремонту снегоочистительного оборудования: "Некоторые невостребованные в зимние месяцы аттракционы будут закрыты на ремонт".