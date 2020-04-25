Не вставших в очередь граждан не допустят в центры ASAN хидмет

Граждане, заведомо не получившие номер в очереди, в центры ASAN хидмет допускаться не будут. Все эти меры приняты во имя удобства граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, в период карантина посредством системы ASAN хидмет разрешения были выданы около 780 тысячам граждан:

"С 5 по 25 апреля было получено 20 миллионов сообщений. Ежедневно мы получаем порядка 1 миллиона сообщений. Разрешения выдаются порядка 700-800 тысячам человек. Решением Кабинета министров срок действия разрешения продлен с 2 до 3 часов. Если гражданин намерен прийти в ASAN хидмет, то ему следует вначале получить номер в очереди, а лишь после этого получать разрешение на выход из дома".