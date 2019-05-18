​Названы сферы с наибольшим числом женщин в Азербайджане

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Большинство работников образования, культуры и здравоохранения в Азербайджане - женщины.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова заявила на конференции "Молодежные организации во имя целей устойчивого развития".

Она отметила, что страны, где женщины занимают руководящие позиции, постоянно развиваются: "В Азербайджане есть сферы, где женщин больше, чем мужчин. Например, образование, культура и здравоохранение. Однако на руководящих должностях больше мужчин. И это снижает самооценку женщин".

Председатель Госкомитета выразила желание, чтобы женщины Азербайджана, в том числе молодое поколение, занимали особое место в обществе: "Половина населения - это женщины, и если они не участвуют в некоторых процессах, происходящих в стране, о каком развитии может идти речь? Понятие гендера неверно истолковывается не только в Азербайджане, но и в некоторых странах мира".