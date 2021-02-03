Названы самые популярные в прошлом месяце имена младенцев в Азербайджане

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в январе этого года.

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в январе этого года.

Как сообщает Report, определен топ-10 популярных имен новорожденных.

42 малыша, родившихся в январе этого года, были названы Али, 39 детей - Мурад, 38 детей - Угур, 35 детей - Юсиф, 35 детей - Гусейн, 31 ребенок - Мухаммед, 24 ребенка - Омар, 22 ребенка - Тунджай, 21 ребенок - Адам и 18 детей - Айхан.

42 девочки, родившиеся в январе, были названы Захрой, 41 ребенок - Айлин, 37 детей - Нилай, 36 детей - Зейнаб, 32 ребенка - Марьям, 26 детей - Нурай, 26 детей - Фатима, 25 детей - Мелек, 25 детей - Медина и 22 ребенка - Инджи.