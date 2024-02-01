Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Названы самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане за январь 2024 года.

Названы самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане за январь 2024 года.

Как сообщили в министерстве юстиции в ответ на запрос Report, в прошлом месяце 57 мальчиков были названы Хусейном, 47 - Юсифом, 44 - Угуром, 39 - Али, 35 - Раулем, 31 - Мурадом, 28 - Омаром, 28 -Мухаммедом, 25 - Адемом, 23 -Тунджаем.

Среди девочек в январе 2024 года 46 получили имя Марьям, 45 - Нилай, 41 - Зейнаб, 39 - Айла, 37 - Захра, 36 - Фатима, 35 - Инджи, 34 - Мелиса, 32 - Айлин, 31 - Мелек .

Следует отметить, что в 2023 году мальчиков чаще всего называли Угуром, а девочек – Захрой.