Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в январе-октябре текущего года.

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в январе-октябре текущего года.

Report представляет топ-10 самых популярных имен.

За указанный период самым популярным среди мальчиков стало имя Угур. В этом году этим именем названы 1647 детей.

Помимо этого, 1543 мальчика названы именем Али, 1452 – Гусейн, 1359 – Юсиф, 1040 – Мухаммед, 900 – Рауль, 896 – Омар, 856 – Мурад, 703 – Адам и 664 – Тунар.

За десять месяцев 2022 года среди девочек первенство сохранило имя Захра, которым названы 1504 новорожденных.

Кроме того, 1248 девочек названы именем Айлин, 1218 – Зейнаб, 1214 – Марьям, 1043 – Фатима, 1013 – Нилай, 982 – Мяляк, 830 – Айла, 815 – Инджи и 788 – Нурай.