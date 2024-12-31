Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане

Названы редкие имена детей, рожденных в 2024 году в Азербайджане.

Названы редкие имена детей, рожденных в 2024 году в Азербайджане.

По полученной Report информации, по одному разу детям были даны имена Зяргялям, Тюкязбан, Даглар, Махлугазахра, Сямяргянд, Тунджая, Бикяханым, Сарвиназ, Алмаханым, Няняш, Аразали, Дагыстан, Дагхан, Ханали, Ханымзейняб, Огузджан, Сания, Булудхан, Амин, Аминага, Дуа, Амине, Аминахатун, Джанель.

В список редких имен, которыми дети были названы по одному разу в этом году, также входят Джансель, Гурбат, Малика, Усейд, Павел, Микаэль, Хяким, Намин, Гаракиши, Габриэалла, Узель, Биргюль, Синай, Сифая, Сиада, Хырдаханым, Хына, Зиннура, Чилянай, Чигяли, Шахмеран, Шикяр, Гылындж, Гызнишан, Лимана, Зинхар, Элис, Эльми, Иланур, Имми.

Также по двое детей были названы именами Рамо, Гюльдана, Бейим, Бейимханым, Мисир, и по трое - Няняханым, Зара, Шираслан, Памир.