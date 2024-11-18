Названы расходы на соцзащиту и соцобеспечение в следующем году

17:15

В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2025 год расходы на социальную защиту и социальное обеспечение прогнозируется на уровне 4 млрд 811 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 420,3 млн манатов или 9,6% больше по сравнению с 2024 годом, и на 530,3 млн манатов или 12,4% больше по сравнению с фактическим уровнем 2023 года.

Согласно документу, удельный вес расходов на социальную защиту и социальное обеспечение в структуре расходов госбюджета в 2025 году составит 11,6% (на 0,6 процентных пункта больше по сравнению с 2024 годом), доля в ВВП - 3,7% (на 0,1 процентных пункта больше по сравнению с 2024 годом).