Названы категории людей подпадающие под повышение минимальной пенсии

Сегодня Комитет по труду и социальной политике Милли Меджлиса обсудил поправку к закону "О трудовых пенсиях" и рекомендовал ее к принятию на пленарном заседании. Согласно поправке, со следующего месяца минимальный размер пенсии будет увеличен до 280 манат

Сегодня Комитет по труду и социальной политике Милли Меджлиса обсудил поправку к закону "О трудовых пенсиях" и рекомендовал ее к принятию на пленарном заседании. Согласно поправке, со следующего месяца минимальный размер пенсии будет увеличен до 280 манатов. Повышение размера пенсии является частью социального пакета, реализуемого в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вугар Байрамов.

Он отметил, что повышение минимального размера пенсии охватит более 100 тысяч граждан:

"Таким образом, достигшие пенсионного возраста с февраля будут получать пенсию минимум в размере 280 манатов. Ранее эта цифра составляла 240 манатов. Те, у кого пенсионный капитал с 1 января 2006 года по июль 2018 года составлял хотя бы один манат, также имеют право на получение минимальной пенсии. То есть, если у нашего гражданина нет 25 лет стажа и его накопления невелики, он также сможет получать пенсию. Пенсионная амнистия охватит ближайшие 3 года. Новое изменение коснется и наших граждан, чьи пенсии увеличатся в результате индексации, но не достигнут минимального размера. Со следующего месяца минимальный размер пенсии составит 280 манатов".

"Это отразится и на среднем размере пенсии, который будет увеличен", - подчеркнул депутат.