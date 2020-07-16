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Названо число занятого населения в Азербайджане

Названо число занятого населения в Азербайджане 1681,7 тыс. человек работают по найму, в том числе в государственном секторе экономики
Социальная защита
16 июля 2020 г. 11:42
Названо число занятого населения в Азербайджане

По данным на 1 июля численность экономически активного населения составляет 5 220,6 тыс. человек, из них 4 883,1 тыс. человек – занятые лица.

Как передает Report, информацию об этом распространил Госкомитет по статистике.

По информации, по данным на 1 июня 1 681,7 тыс. человек работали по найму, в том числе в государственном секторе экономики – 930,0 тыс. человек, в негосударственном секторе – 751,7 тыс. человек.

В нефтегазовом секторе экономики работают 33,9 тыс. человек, ненефтяном секторе – 1 647,8 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə məşğul əhalinin sayı açıqlandı

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