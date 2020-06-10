Названо количество сотрудников НАНА

Объявлено число сотрудников Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как передает Report, об этом на онлайн-собрании Академии заявил академик-секретарь НАНА, член-корреспондент Аминага Садыгов.

По его словам, общая численность работников, работающих в научных учреждениях, отделах и организациях НАНА, составляет 10 036 человек.

Отмечается, что количество исследователей составляет 4 700, в том числе 581 доктор наук и 1 925 докторов философии.

Было отмечено, что НАНА состоит из 168 членов (67 полноправных членов, 101 член-корреспондент).