Названо количество пользователей соцсетей в Азербайджане

В Азербайджане 43,6% пользователей социальных сетей используют YouTube, 35,8% - Instagram, 26,5% - Facebook, 25,0% - TikTok и 6,4% - Twitter.

В Азербайджане 43,6% пользователей социальных сетей используют YouTube, 35,8% - Instagram, 26,5% - Facebook, 25,0% - TikTok и 6,4% - Twitter.

Об этом Report сообщили в Центре социальных исследований (ЦСИ).

По данным "Digital 2022: Azerbaijan", на начало прошлого года в стране насчитывалось 5,2 млн пользователей социальных сетей, что соответствует 50,7% населения страны. В течение 2021-2022 годов количество пользователей социальных сетей увеличилось на 900 тысяч человек. Также рекламные данные Meta показали, что в Азербайджане 1,6 миллиона пользователей Facebook. По данным GlobalStats, пользователи Instagram и YouTube преобладают с конца прошлого года.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного STM, 72,2% населения по всей стране используют социальные сети.

По данным, мужчины чаще используют социальные сети, чем женщины. 30,1% пользователей Facebook - женщины, а 69,9% - мужчины. Эта тенденция характерна и для других социальных сетей. Только среди пользователей Instagram женщины преобладают над мужчинами (37,6% женщин и 34,0% мужчин).

Среди пользователей социальных сетей преобладают люди в возрасте от 18 до 35 лет. Например, 73,9% пользователей Instagram, 52,2% пользователей YouTube и 43,5% пользователей TikTok относятся к этим возрастным категориям.

Согласно результатам опроса, 27,8% людей заявили, что не используют какие-либо платформы социальных сетей, причем основная часть из них (60,8%) - это люди старше 65 лет.

Респонденты с высшим образованием относительно чаще пользуются социальными сетями по сравнению с теми, кто имеет среднее образование. Пользователями социальных сетей являются 82,3% людей с высшим образованием и 66,7% людей со средним образованием.

В рамках опроса 42,5% респондентов заявили, что проводят в социальных сетях до 1 часа, 38,9% - 1-3 часа, 9,6% - 3-5 часов, 8,6% - более 5 часов в течение дня. Женщины составляют основную часть тех, кто сообщает, что проводит в социальных сетях до 1 часа (49,7% женщин, 34,6% мужчин). Более 5 часов в соцсетях проводят мужчины (41,7% женщин, 58,3% мужчин).