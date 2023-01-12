Названо количество новых рабочих мест в Нахчыване

В прошлом году в Нахчыванской Автономной Республике при частной и государственной финансовой поддержке было завершено создание 24 промышленных зон.

В прошлом году в Нахчыванской Автономной Республике при частной и государственной финансовой поддержке было завершено создание 24 промышленных зон.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в автономной республике было создано 254 новых рабочих места.

В настоящее время в различных сферах экономической деятельности реализуется 47 проектов, среди которых такие крупные предприятия, как Шарурский промышленный квартал, ООО “Нахчыванское предприятие по производству ковров и пряжи”, новый завод по производству соли.

Отметим, что в прошлом году за счет кредитов, выделенных для развития промышленной сферы, было создано предприятие по производству салфеток, восстановлена деятельность Нахчыванского винодельческого предприятия, приобретено новое оборудование ООО “Нахпласт” и ОАО “Бабек Сираб”.